Esta quarta-feira circulou a informação de que os red devils pretendem contar com o português até 2025, um cenário que o Special One... vê com bons olhos. "Ainda não fizeram nenhuma proposta e não estou à espera que o façam, porque me deram um contrato de três anos. Têm-me apoiado muito e deixam-me sempre a sensação de que não irei ficar cá três anos. Sinto que vou ficar cá muitos mais anos. Eles sabem que estou a adorar trabalhar aqui, que adoro o papel que tenho no Manchester United, e sei que, se um dia me apresentarem um novo contrato, vou assiná-lo. E vou fazê-lo porque estou a adorar isto", assegurou.Muito se tem falado de vários jogadores que não têm correspondido no Man. United, mas José Mourinho admite que tem também a sua parte de culpa nesse 'processo'. "Ainda me sinto um pouco mal comigo mesmo por não ter dado reais chances a todos os jogadores. Há algumas posições que estão com demasiadas opções. Nas alas, por exemplo, não apenas com extremos puros, mas também outros que podem jogar lá, como o Marcus Rashford ou o Wayne Rooney, para lá do Jesse Lingard, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, Memphis Depay ou Ashley Young... Por isso, para ser sincero, sei que jogadores como o Ashley Young ou Memphis Depay não tiveram uma real sequência de jogos para mostrar a sua qualidade. Por isso, sim, ainda me sinto um pouco mal", admitiu.