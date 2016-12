Continuar a ler

"Sam Johnstone é o único jogador que deixarei sair por empréstimo. Não jogou um único minuto e precisa de o fazer", observou o técnico, em referência ao atual terceiro guarda-redes do Manchester United, que foi suplantado na hierarquia pelo jovem guardião português Joel Castro Pereira, de 20 anos.



Mourinho reafirmou que não deseja a saída de qualquer dos futebolistas da equipa britânica, mas admitiu essa possibilidade para atletas menos utilizados, desde que nas condições exigidas pelo clube de Manchester.



José Mourinho afirmou esta sexta-feira que nenhum dos futebolistas colocados na prateleira no Manchester United sairá do clube inglês por empréstimo após a reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2017.Na mesma semana em que o empresário de Anthony Martial admitiu a possibilidade de o avançado francês ser emprestado aos espanhóis do Sevilha, Mourinho advertiu que os jogadores dos red devils apenas sairão a título definitivo e pelo preço considerado justo, com uma exceção apenas.

Autor: Lusa