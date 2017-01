Diego Costa diz agora que "está muito feliz" no Chelsea mas no último verão foi por pouco que não se transferiu para o Atlético Madrid como reconhece em declarações ao 'Daily Mirror'."Queria sair e existiu essa possibilidade por questões familiares e de vida em Madrid. Essa decisão não era por causa do Chelsea. Desde aí muitas coisas mudaram e sinto o carinho de todos. Continuo aqui e contente. Foi muito importante que o treinador me tenha dito desde o primeiro minuto que contava comigo", refere.Diego Costa está a ser muito cobiçado neste mercado de inverno. O Tianjin Quanjian prepara-se, segundo o 'The Sun', para oferecer 94 milhões ao Chelsea pelo avançado espanhol.

Autor: Sandra Lucas Simões