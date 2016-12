Continuar a ler

A Juventus anda bastante ativa no mercado de inverno, jogando em vários tabuleiros. A Vecchia Signora quer ceder Evra (acaba contrato a 30 de junho) ao West Ham e de lá tirar Simone Zaza (emprestado até final da época), fazendo-o seguir diretamente para o Valencia.

Donnarumma é muitíssimo bom e acaba de ‘roubar’ a Supertaça de Itália à Juventus no desempate por penáltis. Não vá o Diabo tecê-las, até por que a Vecchia Signora é conhecida pelas partidas que prega aos rivais (veja-se o que fez ao Nápoles com Higuaín), o Milan quer blindar o miúdo, de 17 anos (celebra 18 em fevereiro), oferecendo-lhe um brutal aumento salarial. A ideia é impedir que ‘Gigio’ se torne um dia o sucessor de Buffon, de 38 anos, noutra equipa que não na Squadra Azzurra.A proposta apresentada pelo Milan vai ao encontro das pretensões de Mino Raiola, o representante de Donnarumma no processo. Se aceitar a oferta, o guarda-redes passa a auferir anualmente, durante cinco épocas, cinco milhões de euros, a que acrescem vários bónus por performance. O novo vínculo entraria em vigor a 1 de julho e esmagaria o atual (expira em 2018), que lhe proporciona ‘apenas’ 160 mil euros por ano.

