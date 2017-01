Continuar a ler

"O Boro completou a contratação de Rudy Gestede ao Aston Villa, por uma verba não especificada", refere o comunicado do clube da Liga inglesa.Gestede estava há época e meia no Aston Villa, formação do Championship, o equivalente à 2.ª Liga, tendo marcado em 201/16 seis golos e já nesta temporada quatro.