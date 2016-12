Já com luz verde para poder voltar a contratar jogadores no mercado de inverno - depois do parecer positivo do TAS -, o Real Madrid já se mexe no mercado em busca de reforços e, à distância de mais de meio ano, terá definido o seu primeiro alvo. É ele o belga Thibaut Courtois, do Chelsea, segundo informações adiantadas no programa 'El Transistor', da Onda Cero.Um nome há muito falado em Madrid e que agora ganha mais força perante as boas temporadas que tem realizado em Londres, mas também devido à idade dos atuais guarda-redes do plantel merengue. É que Keylor Navas e Kiko Casilla têm já 30 anos, situação que obriga os blancos a pensar no futuro, fixando o belga de 24 anos como principal alvo.Contudo, esta operação não se prevê muito fácil, especialmente tendo em conta o valor de mercado de 35 milhões de euros, isto depois de, em 2011, ter custado perto de 9 milhões ao Chelsea.

Autor: Fábio Lima