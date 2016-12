O Marselha está a negociar a transferência de John Obi Mikel, de forma a contar com o médio do Chelsea já a partir de janeiro de 2017, quando o mercado de futebolistas, de acordo com uma notícia do jornal 'Daily Mirror'.Mikel, cujo contrato com o Chelsea termina em junho do próximo ano, é livre de assinar por qualquer clube em janeiro, estando à procura da melhor opção para prosseguir a carreira, depois de perceber que não faz parte dos planos do treinador Antonio Conte.O médio defensivo nigeriano, de 29 anos, está no Chelsea desde julho de 2006, somando 368 jogos pelos blues em todas as competições.