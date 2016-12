Continuar a ler

Isto excluindo o encaixe proveniente da transferência - o valor de mercado de Hart ronda os 20 milhões de euros. Hart, cujo contrato com o Manchester City só termina em 2019, será a solução que os reds escolheram, por se tratar de um guarda-redes de qualidade e com vasta experiência de Premier League. Por seu turno, os citizens estão muitos interessados em aliviar a folha salarial.O internacional inglês de 29 anos ganha 6,24 milhões de euros por ano, pelo que transferir o futebolista no próximo verão significaria uma poupança de 18,72 milhões de euros, verba referente às três temporadas previstas no atual contrato.

O Manchester City está disponível para negociar a transferência de Joe Hart para o Liverpool, segundo notícias na comunicação social britânica. O guarda-redes encontra-se ao serviço do Torino, clube para onde seguiu por empréstimo em julho, depois do treinador Pep Guardiola lhe ter comunicado que não contava com os seus serviços.As notícias têm como ponto de partida o interesse de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, em reforçar o posto específico depois do belga Simon Mignolet e do alemão Loris Karius terem mostrado inesperadas fragilidades no decorrer da primeira parte da temporada.