Segundo o ‘El Larguero’, programa da rádio espanhola Cadena SER, o avançado Jesé já terá aceitado ser emprestado pelo PSG ao Las Palmas na reabertura do mercado em janeiro de 2017. Nascido em Las Palmas, o avançado de 23 anos não tem tido sorte ao serviço do campeão francês e terá recusado empréstimos a clubes de maior dimensão – como é o caso do AC Milan –para ficar mais perto de casa.Ainda assim, apesar da vontade do futebolista, o negócio ainda não está fechado porque o PSG exige que o clube que receber Jesé assuma por inteiro o elevado salário do avançado.