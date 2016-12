Ho rinnovato fino al 2021! Ho scelto la casa dove sono diventato grande tra i grandi. Un solo obiettivo: continuare a vincere! #Bonucci2021 pic.twitter.com/4aj1ETZGGm — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 19 de dezembro de 2016

A Juventus anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Leonardo Bonucci, num defecho já aguardado apesar dos rumores quanto ao interesse de Chelsea e Manchester City na contratação do defesa-central na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2016.O internacional italiano de 29 anos prolongou a ligação ao clube de Turim até junho de 2021, mais uma temporada do que estava previsto no acordo anterior."Renovei até 2021! Escolhi a casa onde me tornei grande entre os grandes. Apenas com um objetivo: continuar a vencer!", escreveu Bonucci na sua conta no Twitter.Bonucci deverá passar a receber um slário anual acima dos 5 milhões de euros, de acordo com informações não oficiais avançadas em meios de comunicação social em Itália.A Juventus contratou o defesa-central ao Bari em julho de 2010, tendo a transferência ficado registada por 15,5 milhões de euros.