Continuar a ler

Cinco dias volvidos, passada a quadra natalícia, as duas partes chegaram a um entendimento para colocar ponto final na segunda experiência de Ramos à frente da equipa, que já tinha orientado na época 2003/04, somando 60 jogos oficiais no comando técnico.



"O Málaga quer agradecer a Juande Ramos pelo seu trabalho e honestidade, e deseja muita sorte para a sua vida pessoal e profissional", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Málaga.



A partir de quarta-feira, com o regresso ao trabalho, o plantel ficará sob as ordens do uruguaio Marcelo Romero, atual elemento da estrutura técnica, enquanto a direção espera contratar nas próximas horas um novo treinador, que poderá ser Óscar Garcia Yunyent, com o qual mantém negociações, apesar de este ter contrato com o clube austríaco Salzburgo. Cinco dias volvidos, passada a quadra natalícia, as duas partes chegaram a um entendimento para colocar ponto final na segunda experiência de Ramos à frente da equipa, que já tinha orientado na época 2003/04, somando 60 jogos oficiais no comando técnico."O Málaga quer agradecer a Juande Ramos pelo seu trabalho e honestidade, e deseja muita sorte para a sua vida pessoal e profissional", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Málaga.A partir de quarta-feira, com o regresso ao trabalho, o plantel ficará sob as ordens do uruguaio Marcelo Romero, atual elemento da estrutura técnica, enquanto a direção espera contratar nas próximas horas um novo treinador, que poderá ser Óscar Garcia Yunyent, com o qual mantém negociações, apesar de este ter contrato com o clube austríaco Salzburgo.

Juande Ramos deixou esta terça-feira de ser treinador do Málaga, após chegar a acordo com a direção do clube da Liga espanhola de futebol para a rescisão do contrato, anunciou o clube na sua página na internet.O treinador, que tinha contrato válido até 30 de junho de 2019, tinha apresentado a sua demissão na quarta-feira e, no dia seguinte, o presidente do Málaga, o xeique Al-Thani, deu a entender que a saída de Ramos estava iminente, numa mensagem escrita na rede social twitter.

Autor: Lusa