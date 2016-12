BREAKING: Joey Barton set to re-sign for Burnley on a short-term deal until the end of the season, subject to international clearance. pic.twitter.com/7TOKu99IwK — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 20 de dezembro de 2016

Meio ano depois, o futebol inglês volta a 'tremer'. Tudo porque está de volta aos relvados do país um dos mais polémicos e 'bad boys' dos últimos tempos, o médio Joey Barton, que esta terça-feira foi confirmado como reforço do Burnley até final da temporada. Trata-se de um regresso a uma casa que o internacional inglês bem conhece, já que foi por lá que jogou em 2015/16, antes de rumar ao Rangers, clube que no início do mês despediu o jogador de 34 anos. A razão...? O leitor consegue adivinhar. Meteu-se em confusão, claro está.Em setembro esteve três semanas afastado depois de um desentendimento com o colega Andy Halliday e, depois, em outubro, foi acusado pela Federação Escocesa de ter feito 44 apostas em jogos do país entre 1 de julho e 15 de setembro. A 10 de novembro acabaria despedido , tendo demorado pouco mais de um mês para encontrar novo clube para mostrar o seu talento... futebolístico.

Autor: Fábio Lima