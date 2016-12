João Mário pode ter a companhia de João Moutinho a partir de janeiro. O jornal ‘Tuttosport’ avança que o médio do Monaco faz parte de uma lista de potenciais reforços do Inter, na próxima janela do mercado de transferências. Além do internacional português de 30 anos, os italianos equacionam Lucas (Liverpool) e Luiz Gustavo (Wolfsburgo) como possíveis substitutos de Felipe Melo.