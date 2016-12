João Cancelo vai mesmo ser jogador do Barcelona. Segundo o 'Sport', os catalães já acertaram com o internacional português e mesmo os 30 milhões de euros pedidos pelo Valencia não serão obstáculo à transferência, já que os campeões espanhóis entendem que se trata de um investimento certeiro. O valor do negócio é o ponto que falta acertar mas que não travará o mesmo.Ainda assim, o lateral-direito só rumará a Camp Nou no final da temporada, sendo esse o desejo do próprio jogador, assinando então por cinco épocas. Segundo a mesma publicação, os termos estão mais ou menos acertados há várias semanas mas tudo num clima de enorme confidencialidade.A concretizar-se esta transferência, Cancelo encontrará no Barcelona o compatriota André Gomes.