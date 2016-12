James Rodríguez terá dado nas últimas horas uma (enorme) pista quanto ao seu futuro. É que, segundo revela esta terça-feira a colombiana 'Caracol Radio', o 10 do Real Madrid ter-se-á deslocado à Embaixada Britânica de Bogotá no sentido de obter um visto para trabalhar em solo britânico, pelo que há a possibilidade bastante forte de, em janeiro, se mudar para a Premier League, onde certamente terá muito mercado.Resta apenas saber qual a equipa que conseguirá convencer o colombiano a mudar-se, mas também qual a equipa com capacidade financeira para pagar ao jogador e ao Real Madrid pela sua contratação. É que, em 2014, James custou qualquer coisa como 80 milhões de euros ao Real Madrid...

Autor: Fábio Lima