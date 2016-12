O brasileiro Lucas Leiva estará a caminho de reforçar o Inter. O 'La Gazzetta dello Sport' informa esta segunda-feira que o Liverpool aceitou uma proposta de empréstimo do médio de 29 anos até ao final da temporada, com opção de compra não obrigatória.Segundo a publicação italiana, só falta o jogador chegar a acordo para tornar-se colega de equipa do português João Mário.Devido a problemas de lesões, Lucas realizou apenas oito jogos pelo Liverpool esta temporada na Premier League.

Autor: Diogo Jesus