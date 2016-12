O United irá acionar a cláusula de opção de Ibrahimovic, que assim defenderá os red devils até 2018. "Zlatan é uma revelação em Inglaterra, não no resto do Mundo! É grande a hipótese de que cumpra mais uma época, o que de resto está previsto no vínculo", disse o agente Mino Raiola à TalkSport.O avançado rejeita rumar ao Eldorado. "Ibra recusou propostas importantes da China, pois não está acabado. Ainda tem fogo e quer ganhar. Se fosse só por dinheiro não estaria no United. O seu último objetivo é ganhar a Premier, a única prova onde jogou que não ganhou", afirmou Mino Raiola.