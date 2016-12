O Galatasaray prepara a ofensiva final por Aleix Vidal, anuncia esta quinta-feira a imprensa turca, já com grande eco na espanhola.O jogador estará na disposição de deixar o Barcelona. Para chegar a acordo com o clube da Catalunha, o Galatasaray espera fazer um bom encaixe financeiro com a transferência de Lukas Podolski para a China.Quarta-feira, o Galatasaray revelou ter recebido uma "proposta importante" da parte dos chineses do Beijing Guoan por Lukas Podolski. Segundo o diretor desportivo dos turcos, Levent Nazifoglu, o clube "está a considerer a oferta", estando a concretização da transferência "dependente do jogador".

Autor: Sandra Lucas Simões