Segundo a FIFPro, a federação de futebol da Sérvia recusou conversações com representantes dos jogadores e aumentou as taxas para futebolistas que queiram iniciar processos judiciais contra os clubes."Esta é uma violação clara dos direitos fundamentais dos jogadores (...) e até que a situação esteja resolvida recomendamos que não vão jogar para a Sérvia", afirmou Theo van Seggelen, secretário-geral da FIFPro.O presidente do sindicato de futebolistas da Sérvia, Mirko Poledica, citado pela FIFPro, referiu que quando um jogador "assina um contrato com um clube sérvio tem 50% de hipóteses de terminar em tribunal".