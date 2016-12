Continuar a ler

A notícia destaca que Zinedine Zidane pretende o internacional argentino como reforço para 2016/17, logo que o Real Madrid volte a poder inscrever futebolistas - o Tribunal Arbitral do Desporto reduziu para um período o impedimento decretado pela FIFA -, devendo para isso prescindir de James Rodríguez, colombiano que tem vindo a ser associado à Juventus no passado recente.



James Rodríguez poderá, assim, ser envolvido nas negociações por Dybala, um futebolista que a Juventus contratou ao Palermo no verão de 2015, numa transferência registada por 32 milhões de euros. O avançado de 23 anos assinou contrato com a Vecchia Signora até junho de 2020 e o seu valor de mercado ronda os 50 milhões de euros.

A Juventus colocou em marcha um processo que visa melhorar as condições salariais dos principais jogadores que compõem o seu plantel, mas estará a sentir dificuldades nas negociações com Paulo Dybala, alegadamente devido ao interesse do Real Madrid no avançado.A contrapartida que o clube de Turim pede ao argentino passa pela renovação do acordo assinado em julho de 2015 e pelo aumento da cláusula de rescisão, algo em que Dybala não está interessado, escreve o jornal argentino 'Olé'.