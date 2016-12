Gerard Deulofeu está de saída do Everton para Itália, onde irá representar o Milan por empréstimo do clube inglês. O avançado formado nas escolas do Barcelona não entra nas opções de Ronald Koeman e será cedido até ao final da temporada assim que abra a janela de transferências de janeiro.Deulofeu alinhou em 11 jogos no Everton esta temporada, quatro delas como titular, e não marcou qualquer golo. Koeman já tinha dito que tinha a intenção de "manter todos os jogadores do plantel", mas avisando que se houvesse "alguém descontente com a sua situação" iria falar com o jogador e encontrar uma solução. É o caso de Deulofeu.Em Itália, o diário 'La Reppublica' dá conta deste negócio entre Everton e Milan. A publicação italiana adianta ainda que é intenção de Vincenzo Montella reforçar o ataque da equipa, que conquistou recentemente a Supertaça italiana. Deulofeu fará assim companhia na frente a Suso e Niang.

Autor: João G. Oliveira