"Devo confessar nos últimos meses as minhas opções para com Memphis [Depay] foram influenciadas pelas informações que ia recebendo do seu desejo de sair em janeiro", justificou Mourinho aos jornalistas.



O técnico português não teve problemas em admitir que essas informações "tiveram obviamente influência", pois, se "sentir que um jogador quer sair", prefere apostar em quem conhece "a 100 por cento e quer ficar".



Além disso, Mourinho acrescentou que o Manchester United "tem mais opções" para a posição de Memphis Depay.



Para a posição do holandês, Mourinho falou em "Mkhitaryan, Mata, Lingard, Rooney e Rashford" e, se Depay quer sair, então tem de "tratar dos outros".



"Na última temporada, também não teve muitas oportunidades. Nesta também não está a jogar. Só posso dizer que é um bom profissional, um bom rapaz, muito educado e trabalha muito", destacou o técnico.



No entanto, caso não surjam ofertas pelo holandês em janeiro, Mourinho garantiu que Depay continuará a ser seu jogador e que o ajudará "a ser útil para a equipa".





José Mourinho, treinador do Manchester United, admitiu na sexta-feira que Memphis Depay está fora dos seus planos, já que o futebolista holandês pretende sair na reabertura do mercado, em janeiro.Contratado há ano e meio ao PSV Eindhoven - ainda na 'era' do holandês Louis Van Gaal - a troco de 25 milhões de libras (quase 30 milhões de euros), Depay não tem merecido muitas oportunidades de Mourinho, que aceita libertar o jogador.

Autor: Lusa