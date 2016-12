Continuar a ler

"Temos que encontrar uma solução que satisfaça todos. Propus ao Sevilha como prazo o 31 de janeiro e não sei se aceitarão, porque querem Clément de imediato", referiu o presidente do Nancy, em declaração ao diário 'L'Est Republicain', citadas pela 'Marca'.



Clément Lenglet deverá tornar-se nas próximas horas o primeiro reforço do Sevilha no mercado de inverno, que reabre oficialmente às zero horas de domingo. O defesa-central, de 21 anos, encontra-se atualmente ao serviço do Nancy, da Ligue 1, e poderá mudar-se para a Andaluzia a troco de uma verba próxima dos 5 milhões de euros.O interesse no jovem futebolista gaulês surge na sequência da iminente saída de Timothée Kolodziejczak para o Borussia Moenchengladbach, por oito milhões de euros, mas também das exigências de Jorge Sampaoli, que pretende aproveitar o mercado de inverno para colmatar várias carências detetatas no plantel sevilhano.

Autor: João Lopes