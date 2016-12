Continuar a ler

Assim, nos 10 jogos realizados, o internacional francês soma dois golos e uma assistência, tendo oscilado entre a extrema esquerda e o centro nos sistemas de jogo do treinador chileno Jorge Sampaoli.



Nasri, colocado na lista de dispensas pelo treinador Pep Guardiola, tem contrato com o Manchester City até junho de 2019 e aufere um salário anual de 6,8 milhões de euros, um peso significativo nas finanças de um clube que pretende continuar a renovar o plantel, necessitando por isso de negociar saídas.



Ainda assim, de acordo com o jornal inglês 'Daily Mail', os citizens não estão dispostos a deixar sair o francês de 29 anos por menos de 24,76 milhões de euros, verba acima do valor de mercado atual do futebolista, que ronda os 18 milhões de euros.