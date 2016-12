Semedo já não é jogador do Feirense. O internacional cabo-verdiano vai prosseguir a carreira no Apollon de Chipre. Aos 28 anos, o médio até estava a ser titular com Nuno Manta Santos, mas a SAD fogaceira entendeu que seria melhor vender o passe de um jogador que terminava contrato no final da temporada.Em Chipre, Semedo vai ser colega de equipa de muitos portugueses, casos de Bruno Vale, Tiago Gomes, Mário Sérgio, Nuno Lopes e ainda de João Pedro. Esta é a primeira experiência no estrangeiro de um jogador que passou, entre outros, por Marítimo, Portimonense, Olhanense e Gil Vicente.O acordo foi alcançado nesta sexta-feira e teve a intermediação do agente Sérgio Guedes, da 6ix Sports Management.

Autor: Ricardo Vasconcelos