Axel Witsel, antigo médio do Benfica, está prestes a protagonizar o primeiro volte-face espetacular do mercado de janeiro. O internacional belga, de 27 anos, cujo contrato com o Zenit São Petesburgo termina em junho, tinha tudo acertado para transferir-se para a Juventus no início de 2017, depois de gorada essa possibilidade no verão de 2016.A 'vecchia signora' estava disposta a pagar 6 milhões de euros ao clube russo e um salário anual entre os 3 e os 4 milhões ao futebolista. Ora, é aqui entram em cena o Shangai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, e o Tianjin Quanjian, comandado pelo italiano Fabio Cannavaro, dispostos a desembolsar, segundo a generalidade da imprensa transalpina, 20 milhões para o Zenit e 28 milhões de euros anuais para a conta bancária de Axel Witsel.Perante estes números, tudo indica que o internacional belga troque a palavra dada ao clube de Turim pelos milhões que lhe acenam da China. Resta saber se Witsel será treinado pelo técnico campeão nacional pelo FC Porto ou pelo antigo futebolista campeão do Mundo por Itália. Em ambos os casos, revela a imprensa italiana, o contrato do antigo médio encarnado seria válido por quatro temporadas.

Autor: João Lopes