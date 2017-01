Continuar a ler

Em 13 jogos com a camisola do clube de Eindhoven, Van Ginkel disputou 13 jogos e marcou oito golos, ajudando o PSV a conquistar o título holandês.No entanto, uma lesão num joelho impediu ao holandês regressar a Eindhoven no início da temporada, com o médio a prosseguir a recuperação do problema físico em Londres.Internacional em seis ocasiões, Van Ginkel jogou antes, também por empréstimo do Chelsea, nos italianos do AC Milan e nos ingleses do Stoke City.Esta temporada, não disputou qualquer jogo pela equipa principal dos 'blues', tendo apenas representado a formação de sub-23 do clube londrino.