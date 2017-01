A Chapecoense apresentou esta quarta-feira, oficialmente, os primeiros três reforços para a temporada de 2017. Um defesa-central, Douglas Grolli, formado nas escolas do clube, o médio Nadson, contratado ao Paraná, e o avançado Rossi, que na última época se destacou ao serviço do Goiás.

As palavras elogiosas do presidente mereceram uma resposta à altura do defesa, de 27 anos. "É um prazer imenso estar de volta ao clube que me proporcionou tantas coisas. Foi onde eu nasci e ressurgi para o futebol. Hoje tenho o grande objetivo de ajudar a Chape na reformulação. Já era minha intenção voltar e ajudar. Espero fazer um grande ano", assegurou Doglas Grolli.





Igualmente comprometido com o projeto da Chapecoense mostra-se o homem que será responsável pelos golos que darão triunfos à equipa comandada por Vagner Mancini.





"Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço ao presidente e ao técnico pelo esforço realizado, vou fazer com que esse esforço valha a pena. Adepto, direção e cidade de Chapecó podem contar comigo. É um clube que vai ter uma responsabilidade imensa, mas eu estou muito feliz pela pressão, porque todos os jogadores gostam de pressão e eu não sou diferente. Vou procurar dar o meu máximo para ajudar", prometeu o avançado Rossi.



Andrei Girotto, médio do América MG, que na última temporada esteve cedido aos japoneses do Kyoto Sanga, também já se encontra em Chapecó e deve ser apresentado como reforço nos próximos dias, o mesmo devendo acontecer com outros nomes, que o clube ainda não confirmou, mas que estão muito próximos de assinar contratos.



São os casos do guarda-redes Elias (ex-Juventude), dos laterais Zeballos e Reinaldo, do médio Dodô (ex-Figueirense), do médio ofensivo Moisés e dos avançados Túlio de Melo, Wellington Paulista e Niltinho.



A pré-temporada arranca na sexta-feira, 6 de janeiro.

"Este atleta que está à minha esquerda, o lado do coração, esteve aqui no início da nossa caminhada, em 2010, quando o clube adoptou uma gestão administrativa qualificada. Era um atleta da formação, que ajudou o grupo principal naquele ano. Hoje ele regressa com a missão de recomeçar tudo aquilo que ele já tinha começado connosco", constatou o líder do emblema de Santa Catarina, concretizando: "Fazer da Chape uma equipa comobjetivos, responsabilidade e comprometimento, vizualizando o sucesso."