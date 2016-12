Continuar a ler

Chamakh, de 32 anos, antigo jogador de Arsenal, Crystal Palace e Bordéus, disputou apenas 2 jogos, como suplente utilizado, pelo Cardiff, que compete no 'Championship', segundo escalão do futebol inglês.Por seu lado, Richardson, formado nas camadas jovens do Manchester United e ex-futebolista de West Bromwich, Sunderland, Fulham e Aston Villa, participou em 6 jogos, quatro deles como suplente, às ordens de Warnock.