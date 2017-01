Continuar a ler

De acordo com a Sampdória, Bereszynski, que foi adversário do Sporting na Liga dos Campeões, vestirá a camisola número 24 e já estará às ordens do treinador Marco Giampolo na sessão de treino vespertina desta quarta-feira.



A Sampdoria, 13.ª classificada na Série A Italiana, conta no seu plantel, além de Pedro Pereira, com o médio português Bruno Fernandes. De acordo com a Sampdória, Bereszynski, que foi adversário do Sporting na Liga dos Campeões, vestirá a camisola número 24 e já estará às ordens do treinador Marco Giampolo na sessão de treino vespertina desta quarta-feira.A Sampdoria, 13.ª classificada na Série A Italiana, conta no seu plantel, além de Pedro Pereira, com o médio português Bruno Fernandes.

O futebolista polaco Bartosz Bereszynski, de 24 anos, é reforço da Sampdoria, com o clube italiano a anunciar esta quarta-feira a contratação do defesa direito do Legia Varsóvia.O clube genovês conta também com Pedro Pereira, de 18 anos, como lateral direito, mas a imprensa tem adiantado a possibilidade do português assinar pelo Benfica.

Autor: Lusa