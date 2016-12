O Barcelona não admite outro cenário além de Luis Enrique. De acordo com o 'Mundo Deportivo', a prioridade é renovar o contrato com o técnico. Bartomeu está disposto a que o processo negocial decorra sem que seja feita grande pressão em redor do treinador, cujo vínculo termina a 30 de junho de 2017.O nome de Ernesto Valverde foi apresentado quarta-feira pelo diário 'Marca' como o favorito a suceder a Luis Enrique caso as negociações para a renovação do contrato falhem.Luis Enrique já disse, por diversas vezes, que está "no melhor clube do mundo" mas também parece não ter grande vontade em acelerar o processo.

Autor: Sandra Lucas Simões