O cargo de treinador do Barcelona permanece em aberto para a próxima temporada. Não é certo que Luis Enrique continue à frente dos catalães - por vontade própria - e na terça-feira o diário 'Sport' já noticiava que os responsáveis do clube queriam uma resposta do treinador até março. Ora, esta quarta-feira o jornal 'Marca' traz mais novidades sobre o caso.Segundo aquela publicação espanhola, os catalães já estudam alternativas para o caso de o atual timoneiro sair e Ernesto Valverde aparece na linha da frente para a sucessão. Atualmente no Athletic Bilbao, Valverde conhece a casa - jogou em Barcelona - e já foi anteriormente contactado pelos catalães, nomeadamente em 2013 e 2014, tendo na altura recusado o convite.Resta dizer que o treinador dos bascos termina contrato no final desta temporada, pelo que, em caso de não renovação, a sua transferência para Camp Nou não acarretaria custos para os catalães.

Autor: Luís Miroto Simões