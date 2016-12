Continuar a ler

"Não posso dizer, nesta fase, quanto ele vai custar, pois estamos a falar de um dos melhores jovens jogadores do Mundo. Além disso, para nós, o mais importante é que o projeto técnico seja o ideal para ele. Franck é muito jovem, por isso temos de ter muito cuidado com o seu desenvolvimento", alerta Atangana, reconhecendo que Stamford Bridge até poderia ser o local ideal pra o crescimento de Kessié. "O Chelsea está muito interessado e é um grande clube, mas temos de levar o nosso tempo para considerar todas as opções. Estamos em janeiro, Kessié tem que jogar a Taça das Nações Africanas, pela Costa do Marfim, e, por isso, não vou apressar nada", assegura o representante do médio, de 20 anos.

A Atalanta rejeitou uma proposta do Chelsea, de 25 milhões de euros, pelo passe do médio costa-marfinense Franck Kessié, mas o representante do futebolista não se mostra preocupado, pois, segundo George Atangana, existem diversos outros clubes ingleses interessados no jogador do 6.º classificado da Série A."Existe um grande interesse por parte de clubes da Premier League, entre os quais Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Arsenal", enumerou o agente, em declarações ao 'The Guardian', recusando-se a avançar um valor definitivo para o negócio.

Autor: João Lopes