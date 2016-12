Aritz Aduriz prolongou o seu contrato com o Ath. Bilbao até 30 de junho de 2018, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.Aos 35 anos, o avançado e melhor marcador espanhol das últimas duas edições da liga espanhola, prolongou o seu contrato com clube basco, que segue em sétimo lugar no campeonato, com 26 pontos, menos 11 do que o líder Real Madrid.Aritz Aduriz, que conta 10 golos nas onze internacionalizações por Espanha, acertou uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Autor: Lusa