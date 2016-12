Alberto Aquilani está de saída do Pescara. O médio, ex-jogador do Sporting, deve rescindir de forma amigável nos próximos dias, segundo relata o site TuttoMercatoWeb.De resto, Aquilani, de 32 anos, já não integrou a convocatória desta quarta-feira para o encontro de quinta com o Palermo.O jogador tinha regressado esta temporada a Itália, após uma época em Alvalade. Soma atualmente nove partidas pelo Pescara, seis delas como titular.

Autor: Luís Miroto Simões