O casamento de Wenger com o Arsenal parece estar perto do fim – após 20 anos de altos e baixos – e o clube londrino já tem uma lista de potenciais sucessores. Segundo o ‘The Sun’, Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, é o principal alvo. O tabloide inglês refere que o técnico italiano gostaria de ficar uma década nos gunners. A lista de candidatos contempla ainda os nomes de Hasenhüttl (RB Leipzig), Howe (Bournemouth), Simeone (Atlético) e Bergkamp (adjunto no Ajax).Cedido pelo City ao Torino, o guardião Joe Hart está no radar do Chelsea, segundo o ‘Daily Star’. O clube de Stamford Bridge pode partir para a sua contratação se vender Courtois ao Real Madrid no verão. A imprensa britânica refere ainda que Conte cobiçaÇalhanoglu, médio do Leverkusen.