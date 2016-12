Um dia depois de ter conseguido afastar o Espanyol da Taça do Rei , assegurando dessa forma o apuramento para os oitavos-de-final da prova, o Alcorcón decidiu compensar Julio Velázquez pelo feito e anunciou a renovação do contrato entre as duas partes, ainda que o entendimento e a vontade para a renovação venha já de há algumas semanas.Velázquez, que iniciou a presente temporada no Belenenses, clube do qual foi despedido após um mau arranque, está no Alcorcón desde outubro, tendo conseguido quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Autor: Fábio Lima