José Martins é o vencedor do prémio semanal da 11ª ronda da Liga Record, equivalente à 14ª jornada da Liga NOS. Oconcorrente de Portimão, um dos mais premiados no nosso concurso, conquista assim mais um ‘semanal’ e vai receber um Vale Rádio Popular de 250 euros.O treinador de bancada ganhou a corrida nesta jornada por apenas um ponto e a um vizinho: Fernando Barradinha, de Aljezur, outros dos concorrentes mais fortes do nosso concurso, com vários prémios acumulados ao longo dos anos.José Martins construiu o onze da equipa Miga coma o panito (um dizer algarvio) com jogadores de Arouca, FC Porto e Marítimo, colocando a braçadeira de capitão em Jorginho.