Jorginho é o Jogador da Semana da 11ª ronda da Liga Record, correspondente à 14ª jornada da Liga NOS. O avançado doArouca destacou-se ao marcar três golos na folgada vitória no terreno do Moreirense (4-1).O hat trick do jovem atacante contou inclusive com um canto direto, uma exibição de luxo que arrasou completamente o Moreirense e valeu 24 pontos no nosso concurso.