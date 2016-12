Vanessa Rebelo, namorada de Simão Sabrosa, quis fugir do frio e viajou até Punta Cana para passar umas divertidas férias em família. Mas a relações públicas está a dar que falar pelas sensuais fotografias que tem publicado no Instagram, onde exibe a excelente forma física... Refira-se que Vanessa Rebelo, de 35 anos, já é mãe de dois rapazes: Rodrigo, de 6 anos, fruto da antiga relação com o futebolista Bruno Aguiar, e de Simão, de 2 anos, da atual relação com Simão Sabrosa.



Temas Jogo da Vida