Tamara Gorro não esquece os bons momentos que viveu no nosso país e fez questão de enviar uma mensagem de Natal a todos os portugueses através de Record. "Quero desejar-vos um excelente ano e umas Festas felizes! Muita saúde e felicidade. Mando-vos todo o meu carinho, família", disse a mulher do antigo futebolista do Benfica, Garay, que atualmente defende as cores do Valencia. "Nunca me vou esquecer do quão feliz fui em Portugal. Do carinho que recebi por parte de todas as pessoas, do quão feliz fui por viver todos os momentos bonitos que vivi nesse lindo país", lembrou.



