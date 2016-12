Tinham planeado passar a Consoada na Colômbia, mas devido a problemas pessoais acabaram por ficar em Espanha. Mas já nada pode alterar os planos de Shakira e Piqué para a festa de Ano Novo. Isto porque o casal já está na terra natal da cantora com os dois filhos, Milan e Sasha. "Estou muito feliz por estar aqui", disse a intérprete de ‘Chantaje’, música que em menos de um mês ultrapassou as 270 milhões de visualizações no YouTube. Refira-se que esta é a primeira vez que o defesa do Barcelona está em Barranquilla com a família de Shakira.



