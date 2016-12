Serena Williams, número dois mundial e vencedora de 22 títulos do Grand Slam em singulares, anunciou esta quinta-feira que está noiva, aos 35 anos. A norte-americana surpreendeu os seus fãs, que não sabiam sequer que esta tinha namorado, ao confessar que vai 'dar o nó' com Alexis Ohanian, um empresário de 33 anos que é co-proprietário da rede social ‘Reddit’.A notícia foi dada pela campeoníssima norte-americana, em forma de poema, através, imagine-se… do ‘Reddit’!

Autor: José Morgado