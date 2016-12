Em contagem decrescente para o Natal, Sara Sampaio vive a época festiva em Portugal. A viver em Nova Iorque há muitos anos, a manequim portuguesa mais internacional de sempre já está de férias no país que a viu nasceu. Mas apesar de estar a gozar de dias de descanso, a portuense não descura o exercício físico. A adepta do FC Porto já esteve a treinar com Nilton Bala, o seu personal trainer em Portugal, que partilhou a passagem do ‘anjo’ pelo ginásio. "A melhor", elogiou o treinador nas redes sociais. Mas Sara Sampaio tem também aproveitado o tempo livre para estar com os amigos portugueses, como a modelo e atriz Ana Sofia Martins, namorada do basquetebolista do Benfica, Tomás Barroso.



