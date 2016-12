A modelo Rose Bertram termina o ano da melhor maneira, a esbanjar sensualidade no calendário digital da ‘Love Magazine’. A beldade belga que surge provocante na despedida de 2017 pode até ser um ‘reforço’ para as bancadas de Alvalade. Afinal, o namorado, o jogador Gregory Van der Wiel, é um dos nomes falados para ocupar a vaga de João Pereira no Sporting. Mas enquanto não há certezas que o holandês vai, de facto, mudar-se da Turquia, onde joga pelo Fenerbahçe, para Portugal, a manequim seduz os fãs com o seu corpo escultural...



