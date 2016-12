Em férias de Natal, Cristiano Ronaldo chegou ontem à Madeira na companhia do filho. À chegada à ilha que o viu nascer, o jogador do Real Madrid tinha à sua espera o irmão Hugo Aveiro e um primo. Depois do seu avião particular aterrar no aeroporto do Funchal, o jogador deslocou-se de imediato à casa da mãe, situada na zona da Boa Nova. Segundo apurou Record, CR7 foi à Madeira para fazer uma surpresa a Dolores Aveiro. É possível que a visita de Cristiano Ronaldo seja de curta duração, mas o craque é esperado no próximo dia 30 para a cerimónia de atribuição do seu nome ao aeroporto do Funchal.



