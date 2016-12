No regresso a Madrid, depois de ter estado no Japão onde ajudou o Real Madrid a conquistar o Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo esteve na noite de segunda-feira com Georgina Rodriguez, a espanhola com quem o craque tem saído nos últimos meses. Os dois foram vistos a entrarem num restaurante e não passaram despercebidos aos paparazzi que registaram o momento. As fotos do jantar romântico começaram a circular na Internet, nomeadamente na conta de Instagram dos fãs do português, ‘CR7Worldwide’. Entretanto, Cristiano Ronaldo partilhou uma imagem com o filho no seu avião privado, a caminho das férias de Natal...



