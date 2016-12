Chama-se ‘CR7 Fitness’ e é o novo empreendimento do futebolista do Real Madrid. Um espaço, localizado em Madrid, onde pode exercitar-se e ser acompanhado por profissionais para obter os resultados que pretende. "Feliz com o meu novo projeto", escreveu Ronaldo nas redes sociais, onde deu algumas informações sobre o espaço.



