O perfume ‘Lucky Me’ by Diana já chegou ao mercado africano. A fragrância assinada por Diana Chaves vai começar a ser vendida em Angola, Cabo Verde e Moçambique. A companheira de César Peixoto – que surge ao lado da atriz e apresentadora na campanha promocional do perfume – apresentou a essência no final de outubro, inspirando-se nas memórias da sua infância. De acordo com a agência que representa Diana Chaves a fragrância está a ser "um sucesso de vendas da marca multinacional Equivalenza".



