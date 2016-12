Este aniversário foi, com certeza, muito especial para Carla Pereyra. Até porque este ano a vida da mulher de Diego Simeone mudou para sempre. Foi mãe pela primeira vez e casou-se durante o verão com o treinador do At. Madrid. "O meu aniversário mais feliz", escreveu a manequim nas redes sociais, onde publicou várias fotografias ao lado da pequena Francesca e do marido. E para terminar as celebrações em grande, a modelo assistiu ontem ao vivo à vitória dos colchoneros sobre o Las Palmas para a La Liga.



Temas Jogo da Vida